Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu Mateusz Morawiecki wystosował poruszający apel do parlamentarzystów. Szef polskiego rządu wyjaśnił, że chodzi o ważny krok dotyczący rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W wystąpieniu w Sejmie Morawiecki określił rosyjskie zbrodnie wojenne „najczarniejszymi rozdziałami w historii Europy XXI wieku”. „Zbrodnie, których jesteśmy świadkami, to coś, co jeszcze dwa miesiące temu nikomu nie przychodziło do głowy. To zbrodnie, o których słyszymy w Buczy, Irpieniu, Mariupolu, Hostomelu i pewnie w dziesiątkach innych miejscowości, o których jeszcze nie wiemy” – wymieniał.

Morawiecki oświadczył, że polskie władze wystosowały wezwanie do dokładnego wyjaśnienia rosyjskich zbrodni. „Polska wzywa do utworzenia międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni rosyjskich na Ukrainie. Ta komisja musi się składać z wielu ekspertów” – powiedział premier.

Morawiecki apeluje

Następnie premier wygłosił poruszający apel dotyczący majątków Rosjan. „Chcę powiedzieć o ustawie, która trafiła pod obrady Sejmu. Po pierwsze sankcje. Konieczna jest konfiskata, a nie „zamrożenie”. Chodzi nam o rzeczywiste uderzenie w machinę wojenną Putina. Konfiskata majątków oligarchów i Federacji Rosyjskiej znajdujących się w zachodnich bankach. Proszę, zróbmy to razem. Do tego nie trzeba przekonywać Budapesztu, do tego trzeba przekonać Brukselę, Paryż i Londyn. Zróbmy to razem” – apelował Morawiecki.

Mateusz Morawiecki wezwał również do jak najszybszego odejścia od surowców z Rosji przez całą Europę. Jego zdaniem, twarde sankcje na Federację Rosyjską świadczą obecnie o tym, że stoi się „na straży uniwersalnych wartości”.

