Joanna Mucha z Polski 2050 powiedziała na antenie Polsat News, że na czele rządu powinien stanąć nowy premier. Posłanka z partii współtworzącej koalicję rządzącą otwarcie mówi, że Donald Tusk „nie da rady” poprowadzić ich do zwycięstwa.

Mucha stanęła w obronie Szymona Hołowni, który stał się obiektem krytyki po tym, jak ujawnił, że namawiano go do zamachu stanu. „Publicznie słyszeliśmy słowa o nawoływaniu do nieodbierania zaprzysiężenia od prezydenta Karola Nawrockiego. One padły, my je słyszeliśmy” – powiedziała posłanka w Polsat News. „Marszałek użył mocnego słowa, może nieco na wyrost, ale nie uważam żeby było tu coś niewłaściwego” – dodała.

Posłanka zwróciła uwagę, że Tusk jest bardzo niepopularny wśród Polaków. „Nie możemy zapomnieć o tym, co robiła wówczas telewizja publiczna. Każdego dnia opluwała Tuska, robiła z niego zdrajcę i Niemca. Czy pan premier dał radę się z tego wydobyć przez ostatnie półtora roku? Obawiam się, że nie” – stwierdziła.

„To jest nasza odpowiedzialność, aby zmienić Polskę i wygrać wybory w 2027 roku. Ja mam coraz głębsze przekonanie, że premier nie da rady. Uważam, że powinniśmy zaproponować nowe przywództwo, aby odbudować zaufanie. Im wcześniej, tym lepiej” – zaznaczyła Mucha. „Moim zdaniem PiS sprawił, że premier Tusk nie jest w stanie poprowadzić do zwycięstwa” – dodała.

Źr. Polsat News