Jarosław Kaczyński uważa, że Polska ma jedynego realnego sojusznika za granicą. – Musimy mieć sojuszników, prawdziwych sojuszników, i takich którzy chcą i takich, którzy mogą pomóc i musimy mieć bardzo silną armię – podkreślił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie w związku z 81. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zdaniem prezesa PiS, w obecnej sytuacji geopolitycznej Polska jest zdana na jednego sojusznika.

– Musimy także wiedzieć, że jedynym realnym sojusznikiem są USA, bo tylko one dysponują siłą, z którą Rosjanie naprawdę się liczą, a przecież tym, do czego wszyscy na pewno byśmy chcieli tutaj doprowadzić, to jest to, żeby tego ataku nie było, żeby nie było poległych, zniszczonych miast, żebyśmy po prostu mogli spokojnie żyć – dodał.

Kaczyński nie ma wątpliwości. Polska powinna inwestować w wojsko: Musimy mieć bardzo silną armię

Kaczyński przekonuje, że Polska powinna inwestować w zbrojenia. – Musimy to zmienić, jeżeli nie chcemy być bezbronni, padać ofiarą takich wydarzeń, jakie miały tutaj miejsce przed 81. laty, to musimy koniecznie to zmienić – podkreślił.

– Musimy mieć sojuszników, prawdziwych sojuszników, i takich którzy chcą i takich, którzy mogą pomóc i musimy mieć bardzo silną armię, co być może będzie wymagało ze strony społeczeństwa wielkiego wysiłku, bo to dzisiaj jest przedsięwzięcie niesłychanie drogie – dodał.

