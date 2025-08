Donald Trump wydał rozkaz „rozmieszczenia dwóch atomowych okrętów podwodnych w odpowiednich rejonach”. Prezydent USA wyjaśnił, że to reakcja na skandaliczne wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa, który nadal pełni ważne funkcje w Rosji.

Trump ogłosił swoją decyzję na platformie Truth Social. Wyjaśnił, że zdecydował się na taki krok na wypadek, gdyby okazało się, że wypowiedź Miedwiediewa to coś więcej, niż tylko prowokacyjne słowa.

„W oparciu o wysoce prowokacyjne oświadczenia byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, nakazałem rozmieszczenie dwóch atomowych okrętów podwodnych w odpowiednich regionach, na wypadek, gdyby te głupie i podżegające oświadczenia okazały się czymś więcej” – napisał Trump.

Prezydent USA podkreślił, że należy ważyć słowa, bo może się to skończyć nieprzyjemnościami. „Słowa są bardzo ważne i często mogą prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji. Mam nadzieję, że nie będzie to jeden z tych przypadków. Dziękuję za poświęcenie uwagi!” – napisał Trump.

Źr. Polsat News