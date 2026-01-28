W jednym z domów na warszawskim Targówku policja znalazła ciała dwóch osób. W budynku zabarykadowany jest mężczyzna, którzy może mieć związek z ich śmiercią.

Według nieoficjalnych ustaleń serwisu Onet.pl mężczyzna zabił dwie osoby. Byli to jego rodzice. Zbrodnię miał popełnić przy użyciu ostrego narzędzia, najprawdopodobniej był to nóż. Następnie zabarykadował się w jednym z pomieszczeń, a policja prowadzi z nim negocjacje.

– W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia — w domu na terenie warszawskiego Targówka — zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole – podaje w komunikacie stołeczna policja.

– W budynku przebywa zabarykadowany w jednym z pomieszczeń mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy. W działaniach uczestniczą także funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Społecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji – czytamy w dalszej części oświadczenia.

