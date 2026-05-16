Prezydent Karol Nawrocki odwiedził rumuńskie LiBEARty Sanctuary. Podczas wizyty polski prezydent symbolicznie zaadoptował niedźwiedzia i nadał mu nietypowe, ale wymowne imię. O szczegółach poinformował osobisty fotograf prezydenta Mikołaj Bujak.

„Poznajcie Batyra. Ostatnie dni były pełne rozmów o sprawach najważniejszych – architekturze bezpieczeństwa, wschodniej flance NATO i polityce. Ale wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, o której muszę opowiedzieć” – napisał Mikołaj Bujak na platformie X.

Bujak przypomniał, że to nie pierwsze zwierzę, jakim opiekuje się Nawrocki. Wcześniej do Pałacu Prezydenckiego przygarnięto ze schroniska psa Yuki.

Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka. Tym razem nieco większego… pic.twitter.com/TPRea1OkA8 — Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) May 14, 2026

„Można powiedzieć, że dostał również swojego „patrona” – Kaprala Wojtka, słynnego niedźwiedzia – którego historię żołnierskiego szlaku Prezydent opowiedział w rumuńskim LiBEARty Sanctuary. Szef obiecał też, że maskotka naszego bohaterskiego Misia trafi wkrótce do tego ośrodka, który ratuje pokrzywdzone zwierzęta” – dodał fotograf prezydenta.

Źr. X; Polsat News