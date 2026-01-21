Podczas szczytu w Davos prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie odbyło się bez udziału mediów już po wystąpieniu amerykańskiego prezydenta na forum.

Spotkanie prezydentów odbywało się bez udziału jakichkolwiek mediów – poinformowali amerykańscy dziennikarze towarzyszący prezydentowi Trumpowi. Na razie żadna ze stron nie poinformowała o dodatkowych szczegółach rozmów.

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które opublikował Karol Nawrocki. Dziękuję Panie prezydencie za udane spotkanie!” – napisał polski prezydent zwracając się bezpośrednio do Trumpa.

Wiadomo, że Nawrocki znalazł się w bardzo wąskim gronie przywódców, z którymi w Davos indywidualnie porozmawia Trump. Łącznie będzie to zaledwie sześć spotkań dwustronnych.

Jeszcze w środę prezydent USA odbędzie spoktania z premierem Belgii Bartem De Weverem i prezydentem Egiptu Abdel Fatahem el-Sisim.

Źr. RMF FM; X