Podczas szczytu w Davos prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie odbyło się bez udziału mediów już po wystąpieniu amerykańskiego prezydenta na forum.
Spotkanie prezydentów odbywało się bez udziału jakichkolwiek mediów – poinformowali amerykańscy dziennikarze towarzyszący prezydentowi Trumpowi. Na razie żadna ze stron nie poinformowała o dodatkowych szczegółach rozmów.
W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które opublikował Karol Nawrocki. Dziękuję Panie prezydencie za udane spotkanie!” – napisał polski prezydent zwracając się bezpośrednio do Trumpa.
Wiadomo, że Nawrocki znalazł się w bardzo wąskim gronie przywódców, z którymi w Davos indywidualnie porozmawia Trump. Łącznie będzie to zaledwie sześć spotkań dwustronnych.
Jeszcze w środę prezydent USA odbędzie spoktania z premierem Belgii Bartem De Weverem i prezydentem Egiptu Abdel Fatahem el-Sisim.
Źr. RMF FM; X