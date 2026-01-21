Rząd przyjął projekt ustawy przygotowany przez MSWiA, który wygasza specjalne przepisy przyjęte po wybuchu wojny w Ukrainie. Chodzi o stopniowe zakończenie działania specustawy z marca 2022 r. i przejście do rozwiązań systemowych. Rząd argumentuje, że sytuacja migracyjna jest stabilniejsza, a większość uchodźców pracuje i korzysta z polskich szkół.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych wytycznych dotyczących tymczasowej ochrony, która będzie obowiązywać do 4 marca 2027 r. Po tym czasie Ukraińcy mają być traktowani według takich samych zasad jak inni cudzoziemcy w Polsce.

Najważniejsze elementy specustawy zostaną wpisane do ochrony systemowej, m.in. potwierdzanie legalnego pobytu przez numer PESEL, elektroniczne potwierdzanie tożsamości, dostęp do mObywatela oraz uproszczone zasady podejmowania pracy. Jednocześnie ujednolicone zostaną zasady dotyczące świadczeń socjalnych, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i pomocy żywnościowej.

Wprowadzono przepisy przejściowe dotyczące m.in. wypłaty rozpoczętych świadczeń, rozliczeń z samorządami oraz zachowania ważności wiz i zezwoleń do 2027 r. Do końca roku szkolnego 2025/2026 zostaną utrzymane rozwiązania wspierające edukację ukraińskich dzieci, w tym dodatkowe lekcje polskiego i oddziały przygotowawcze.

Dokument reguluje też dostęp do pomocy żywnościowej, noclegów, świadczeń socjalnych oraz publicznej służby zdrowia — z uwzględnieniem osób w sytuacji szczególnej, takich jak seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami. Zachowany zostanie rejestr wjazdów i wyjazdów prowadzony przez Straż Graniczną, co pozwoli na monitorowanie rzeczywistego pobytu w Polsce.

Bez zmian pozostaną także rozwiązania dotyczące edukacji – do końca roku szkolnego 2025/2026 uczniowie z Ukrainy będą mogli korzystać z dodatkowych lekcji języka polskiego, oddziałów przygotowawczych oraz uproszczonych zasad zatrudniania asystentów międzykulturowych. Nowe regulacje mają obowiązywać od 5 marca 2026 r.

