Jakiś czas temu głośno było o grupie Romów spod Chersonia, którzy ukradli Rosjanom czołg. Teraz ta sama grupa postanowiła pójść o krok dalej. Ich łupem padło… działo przeciwlotnicze.

Informacja o grupie Romów, która ukradła Rosjanom czołg, pojawiła się w mediach już kilka dni temu. Do kradzieży doszło we wsi nieopodal Chersonia, co potwierdziły nagrania. Widać na nich między innymi czołg ciągnięty przez ciągnik.

Tym razem ta sama grupa postanowiła pójść krok dalej. W sieci ukazało się nagranie, na którym Romowie chwalą się kradzieżą rosyjskiego działa przeciwlotniczego. Wideo stało się już niezwykle popularne.

Żr.: YouTube/Prestigigator