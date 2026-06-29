Pięć osób zginęło w poniedziałkowej strzelaninie w niemieckim mieście Stade w Dolnej Saksonii. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę ataku i prowadzi intensywne działania mające wyjaśnić okoliczności tragedii.

Do zdarzenia doszło około południa na ulicy Dankersstrasse w ścisłym centrum 50-tysięcznego Stade, położonego około 40 kilometrów na zachód od Hamburga. Jak informuje dziennik „Bild”, niemiecka policja potwierdziła, że w wyniku ataku zginęło pięć osób.

Miejsce strzelaniny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie placówki dla młodzieży. Na razie służby nie przekazały, czy wśród ofiar znajdują się dzieci lub nastolatkowie. W pobliżu znajduje się również komisariat policji.

Na miejscu od początku trwa szeroko zakrojona akcja służb. Teren został zabezpieczony przez liczne patrole policji i ratowników, a nad centrum miasta krążą dwa policyjne śmigłowce. Domniemany sprawca został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Policja podkreśla jednak, że sytuacja pozostaje dynamiczna, a śledczy nadal pracują nad ustaleniem motywu jego działania.

Na ten moment niemieckie służby nie ujawniły tożsamości napastnika ani ofiar. Trwa zabezpieczanie śladów oraz przesłuchiwanie świadków zdarzenia.

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