Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Ugrupowanie Donalda Tuska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość o ponad siedem punktów procentowych.

Z badania wynika, że na Koalicję Obywatelską chce zagłosować 32,48 proc. respondentów. To wynik o 0,1 pkt proc. niższy niż przed miesiącem. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 25,41 proc., notując spadek o 2,1 pkt proc. Na trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,26 proc.

Do Sejmu weszłyby również Nowa Lewica, którą popiera 7,57 proc. badanych, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,30 proc. oraz Partia Razem, która może liczyć na 6,06 proc. głosów.

Poza parlamentem znalazłyby się natomiast Polska 2050 z poparciem 3,99 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało 2,22 proc. wskazań. Chęć oddania głosu na inne ugrupowania zadeklarowało 0,75 proc. ankietowanych. Pollster sprawdził także wariant uwzględniający hipotetyczną partię „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego. Nowe ugrupowanie mogłoby liczyć na 2,33 proc. poparcia. Jednocześnie wynik Prawa i Sprawiedliwości spadłby w takim scenariuszu do 23,80 proc. Politolog prof. Kazimierz Kik ocenił w rozmowie z „Super Expressem”, że choć nowe ugrupowanie nie przekroczyłoby progu wyborczego, mogłoby odebrać PiS znaczącą część elektoratu.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

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