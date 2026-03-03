W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i narastającymi napięciami w regionie, część Polaków podróżujących z Omanu musiała zawrócić na lotnisku tuż przed startem — pilot nie mógł kontynuować lotu z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej i problemów operacyjnych w regionie. Jedna z turystek, cytowana przez Wirtualną Polskę, apeluje do rodaków, by nie lecieć do tego kraju.

Z powodu trwających działań wojennych w regionie i ostrzałów lotniska i przestrzeni powietrznej wiele linii, w tym Polskie Linie Lotnicze LOT, wstrzymało operacje do kluczowych miast na Bliskim Wschodzie, co doprowadziło do chaosu w rozkładach lotów i niemożności wylotu dla pasażerów.

Dla wielu osób, które utknęły na miejscu, realną alternatywą stał się przejazd do Omanu drogą lądową i próba wylotu z lotnisk, które jeszcze funkcjonują, np. w Maskacie — ale nawet tam sytuacja jest trudna i wymaga ostrożności oraz rezerwacji biletów z dużym wyprzedzeniem.

Resort dyplomacji ostrzegał wcześniej, że uczestnictwo w podróży do krajów regionu, w tym do Omanu, wiąże się z ryzykiem zamknięcia przestrzeni powietrznej lub odwołaniem lotów, i apelował do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności oraz rejestrację w systemie Odyseusz.

Polacy utknęli w Omanie. Mimo to przylatują kolejni

Dlatego też wśród Polaków czekających w poniedziałek na możliwość powrotu do kraju pojawiło się zaskoczenie, gdy na miejscu zobaczyli kolejną grupę rodaków, która przyleciała do Omanu 2 marca. Biuro podróży Itaka, odpowiedzialne za organizację wyjazdu, wyjaśniło, że rejs do Salalah został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Jak przekazano, samolot skorzystał z wyznaczonego, bezpiecznego korytarza powietrznego, który umożliwił przeprowadzenie operacji mimo napiętej sytuacji w regionie.

– Nie lećcie tu. Wszyscy piszą że jest tu bezpiecznie, że to neutralny kraj, ale, jak widać, w tym czasie nie ma tu bezpiecznego kraju. Czytam fora, ludzie się zastanawiają, bo jak zrezygnują, to stracą pieniądze. Ja mogę dopłacić, aby ktoś nas zabrał. Dużo podróżujemy i już wiele było różnych sytuacji, więc do tej pory raczej czekaliśmy bez napięcia, ale obecna niepewność, co się wydarzy, tworzy już gęstą atmosferę – mówi turystka z Polski, pani Małgorzata, którą cytuje Wirtualna Polska.

Cała sytuacja jest efektem gwałtownej eskalacji konfliktu, która zakłóciła działanie wielu portów lotniczych w regionie i sprawiła, że nawet loty, które miały polecieć normalnie, są teraz przekierowywane lub zawracane dla bezpieczeństwa pasażerów i załóg.

źródło: Wirtualna Polska

Przeczytaj również: