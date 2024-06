Koncert Premier podczas Festiwalu w Opolu odbił się szerokim echem. W sieci, na profilu TVP w serwisie Facebook, rozpętała się prawdziwa burza.

Koncert Premier podczas Festiwalu w Opolu poprowadziła para wokalistów. Byli to Andrzej Piaseczny oraz Kayah. Duet znany, raczej lubiany, jednak podczas wydarzenia zdecydowanie nie podołał, co nie umknęło uwadze widzów.

Na artystów spadła fala krytyki. Wytykano im przejęzyczenia oraz wpadki, co składało się na dość chaotyczny sposób prowadzenia imprezy. Na oficjalnym profilu TVP w mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów.

– Pomyłka goni pomyłkę. Szkoda, że koncertu nie prowadzą profesjonalni konferansjerzy. Piasek jeszcze jakoś ratuje sytuację, ale Kayah w tej roli to nieporozumienie – napisała jedna z osób. – Tragedia, nie było nikogo lepszego do prowadzenia? – zapytała kolejna.

– Kayah jako prowadząca to porażka… Lubię ją jako piosenkarkę, ale do prowadzenia festiwalu się nie nadaje – skomentował inny internauta. Wydaje się więc, że prowadzący raczej nie przypadli do gustu widzom…

