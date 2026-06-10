W sejmowych korytarzach pojawił się znany patostreamer Daniel Magical. Wizyta karanego youtubera wywołała burzę. Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiedziała interwencję w Kancelarii Sejmu. Wiadomo już, kto go zaprosił do Sejmu.

Patostreamer Daniel Magical wywołał burzę swoją wizytą w Sejmie. „Mówimy o osobie skazanej w związku z patostreamingiem – za agresję, promowanie przemocy, wulgaryzmy i nadużywanie alkoholu” – powiedziała Katarzyna Kotula, która zapowiedziała interwencję w Kancelarii Sejmu.

Posłanka zwróciła uwagę, że tego dnia w Sejmie toczyła się debata o patostreamingu. „To bardzo dobra ustawa i przykład ponadpartyjnego konsensusu co do tego, że trzeba powiedzieć temu zjawisku „stop”” – mówiła. „Nie jest to dobry sygnał, jeżeli w dniu, w którym w Sejmie trwa taka debata, pojawia się tutaj taka osoba” – dodała.

Zwrócę się z zapytaniem do Kancelarii Sejmu i Straży Marszałkowskiej z prośbą o wyjaśnienie na jakiej zasadzie skazany patostreamer Daniel M znalazł się dziś w Sejmie. Będę pytać kto był formalnym wnioskodawcą / organizatorem jego wejścia do Sejmu (np. biuro poselskie, klub… — Katarzyna Kotula (@KotulaKat) June 10, 2026

Również sam patostreamer rozmawiał z dziennikarzami. Powiedział, że przyszedł „walczyć o swoje”. Zarzucał Robertowi Biedroniowi, że ten „szkaluje” jego i żonę Natalię oraz buduje na tym polityczne zasięgi.

Gdy dziennikarze dopytali, kto go zaprosił do Sejmu, padła jednoznaczna odpowiedź: „Pan Łukasz Mejza”. Tłumaczył, że poseł „chce z nimi normalnie rozmawiać”.

Patostreamer przekonywał również, że nie sprzeciwia się regulacjom dotyczącym treści w internecie. „Na swoim kanale pilnujemy porządku, ale jeśli ktoś wycina fragmenty, wrzuca je na TikToka i na tym zarabia, to my już tego nie powstrzymamy” – powiedział.

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Źr. Polsat News