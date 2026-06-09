Sławomir Mentzen publicznie uderzył w Przemysława Czarnka. Lider Konfederacji zamieścił w mediach społecznościowych wpis skierowany w stronę kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości.

– Drogi Przemku, doceniam, że jako jedyny członek PiS chciałeś podpisać się pod wnioskiem o odwołanie minister Cienkowskiej. Szkoda, że zrezygnowałeś po tym, jak zabronił Ci tego Błaszczak – rozpoczął swój wpis Sławomir Mentzen. – Postarałbym się to zrozumieć, gdyby zabronił Ci tego sam Kaczyński. Ale Błaszczak? Poważnie? – dodał lider Konfederacji.

– Wiemy już, że jeśli zostaniesz premierem, przed podjęciem każdej decyzji, będziesz pytał o zgodę Kaczyńskiego i Błaszczaka. Kogo jeszcze? Którego wiceprezesa PiS? Annę Krupkę? – podsumował Mentzen na swoim profilu społecznościowym.

Drogi Przemku, doceniam, że jako jedyny członek PiS chciałeś podpisać się pod wnioskiem o odwołanie minister Cienkowskiej. Szkoda, że zrezygnowałeś po tym, jak zabronił Ci tego Błaszczak.



Postarałbym się to zrozumieć, gdyby zabronił Ci tego sam Kaczyński. Ale Błaszczak?… pic.twitter.com/za01gWFxRF — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) June 9, 2026

Co ciekawe, Mentzen doczekał się odpowiedzi ze strony Przemysława Czarnka. Również za pośrednictwem serwisu „X”. – Drogi Sławku, wszyscy w klubie PiS żądają dymisji skompromitowanej minister Cienkowskiej. Kwestia skutecznego działania pozostaje do dyskusji. Ale nie na X. Szukaj jedności i efektywności. Nie dziel i nie jątrz. Tak prawica nie wygra. Zapraszam na spotkanie w tej sprawie – napisał Czarnek.

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