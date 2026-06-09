Krzysztof Stanowski nie przebierał w słowach, gdy komentował zachowanie jednej z urzędniczek Krajowej Administracji Skarbowej. W odpowiedzi, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Stanowski komentował głośną sprawę urzędniczki, która ustaliła, że w jednej z gdańskich restauracji lokal naliczył 8 proc. VAT zamiast 23 proc. od pizzy z krewetkami. Według relacji, kobieta zamówiła pizzę, zjadła ją, a po otrzymaniu paragonu poinformowała o nałożeniu 2,5 tys. zł kary na restauratora.

Sprawa wywołała powszechne oburzenie, a Stanowski nie przebierał w słowach. Dziennikarz w jednym z programów stwierdził, że urzędniczkę, która nałożyła mandat powinno się „trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa”. Dziennikarz nazywał ją również w wulgarny sposób.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku uznał, że doszło do przekroczenia granicy i zawiadomił prokuraturę. „W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawił się wyjątkowo oszczerczy i niedopuszczalny komentarz wymierzony w jedną z naszych urzędniczek, która wykonywała obowiązki służbowe. Tego rodzaju personalne ataki, obraźliwe insynuacje i próby publicznego napiętnowania funkcjonariuszy oraz pracowników państwowych nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą i przekraczają granice debaty publicznej” – poinformował.

Sprawę komentował nawet minister finansów Andrzej Domański. Ocenił, że to co powiedział Stanowski jest „absolutnie obrzydliwym, plugawym wręcz komentarzem”.

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Źr. Interia