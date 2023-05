Śmierć 8-letniego Kamilka wstrząsnęła opinią publiczną. Głos w sprawie zabrała również pochodząca z Ukrainy pięściarka Aleksandra Sidorenko. Na Facebooku poinformowała, że „słyszała”, co spotkało oprawcę chłopca za więzienną kratą.

Pomimo ponad miesięcznej walki lekarzy i wsparcia całej Polski, maltretowany Kamilek z Częstochowy zmarł w szpitalu. Sprawca, ojczym chłopca, podobnie, jak jego matka, trafił do aresztu.

Polsko-ukraińska pięściarka Aleksandra Sidorenko odniosła się do tragedii we wpisie w mediach społecznościowych. „Nie żyje ośmio letni Kamil, zakatowany przez ojczyma i przy cichej akceptacji matki.Był oblewany wrzątkiem, bity i rzucany na gorący piec, przypalany papierosem.19 dni walczył o życie” – pisze.

Pięściarka poinformowała, że „słyszała”, co spotkało oprawcę dziecka w areszcie. „Nie chcę koncentrować się na zemście czyli karze dla oprawcy (z tego co słyszałam już go powitali w więzieniu) Myślę, co możemy wspólnie zrobić by takie rzeczy się nie wydarzały” – napisała Sidorenko.

Zawodniczka apelowała, aby reagować na każdy przejaw przemocy domowej. „Jeśli w twoim domu pojawia się przemoc domowa nie myśl że to chwilowe i że minie. Po przeprosinach wróci ze zdwojoną siłą! Nie obawiaj się zwróć się o pomoc” – apelowała.

Przeczytaj również:

Źr. facebook