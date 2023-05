To były bardzo wzruszające gesty, pełne empatii i miłości do tego biednego dziecka. Bardzo za to dziękujemy – napisano na profilu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II. Szpital, w którym był leczony 8-letni Kamilek z Częstochowy pokazał wzruszające zdjęcie. Widać na nim wiele przedmiotów, osobistych pamiątek, które przesyłali ludzie małemu dziecku, aby wspierać go w ten sposób w walce o życie…

Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy doprowadziła do łez wielu ludzi. Maltretowany przez ojczyma chłopczyk od ponad miesiąca walczył o życie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II.

Na profilu szpitala w ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele wpisów, które wzruszają internautów. Placówka zamieściła ostatnio wpis, w którym pokazała niezwykle wymowne zdjęcie.

Kamilek nie żyje. Szpital pokazał poruszające zdjęcie

„Przez cały czas pobytu Kamilka w naszym szpitalu wysyłali Państwo do chłopczyka pocztówki, maskotki i zabawki. Niektórzy z Was ofiarowali Kamilkowi bardzo osobiste pamiątki, medaliki i różańce” – napisali autorzy.

Szpital podkreśla, że było to bardzo wzruszające doświadczenie. Gesty te były dowodem empatii i miłości do biednego dziecka, które padło ofiarą zła…

„Wszystkie te zabawki, maskotki i kartki z życzeniami należą do Kamilka. Dlatego zdecydowaliśmy, że zostaną złożone przy grobie chłopczyka po uroczystości pogrzebowej. Natomiast piękny różaniec z Medjugorie, przekazany przez jedną z pań, zostanie umieszczony w naszej niezwykłej Kaplicy Aniołów Stróżów” – napisano.