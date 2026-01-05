Kuriozalne sceny rozegrały się w Rząsinach na Dolnym Śląsku. Policjanci otrzymali wezwanie do wypadku, jednak na miejscu nie znaleźli uszkodzonego pojazdu. Okazało się, że pijany kierowca odholował pojazd na dachu.

2 stycznia w miejscowości Rząsiny w powiecie lwóweckim na Dolnym Śląsku policjanci otrzymali zawiadomienie o wypadku drogowym. Zgłaszający poinformował funkcjonariuszy, że pojazd wpadł do przydrożnego rowu.

Patrol policji udał się na miejsce zdarzenia. Jednak mundurowi nie odnaleźli tam uszkodzonego samochodu.

Poszukiwania nie trwały długo. Szybko okazało się, że Ford, którym podróżował 32-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, znalazł się w odległości ok 100 metrów dalej. Co jeszcze bardziej zdumiewające, pijany kierowca odholował go leżącego na dachu.

Policjanci dotarli do nagrań z kamer, które potwierdzają nietypowy sposób holowania.

Badanie alkomatem nie pozostawiło złudzeń – 32-latek miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Został natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do winy.

Źr. RMF FM