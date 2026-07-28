Ukraińcy zostali brutalnie zaatakowani na jednej z ulic Wrocławia. Do sieci trafiło kolejne nagranie, które pokazuje początek napaści na 20-letnią Anastazję i 21-letniego Maksyma. Para twierdzi, że agresja miała podłoże ksenofobiczne, a napastnicy mieli kierować pod ich adresem obraźliwe słowa i użyć paralizatora.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 lipca, około godziny 18:30 przy ul. Okulickiego we Wrocławiu. Wcześniej w internecie opublikowano zapis z monitoringu, na którym widać, jak trzech mężczyzn podbiega do stojącej przy samochodzie pary i zaczyna bić oraz kopać oboje poszkodowanych.

Jak relacjonowali w rozmowie z TVN24, konflikt miał rozpocząć się chwilę wcześniej w sklepie, gdzie Anastazja zwróciła uwagę jednemu z mężczyzn, który wepchnął się do kolejki. – Coś się nie spodobało tym chłopakom, podeszli do mojego auta. Zaczęli wyzywać dziewczynę, do mnie powiedzieli „idź na wojnę” i tak dalej. To jest ksenofobia – powiedział Maksym w rozmowie z telewizją TVN24.

W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiło się drugie nagranie zdarzenia, wykonane telefonem Anastazji. Film, który swoją drogą jest bardzo brutalny (stąd nie publikujemy go w tekście), pokazuje początek ataku. Widać na nim, jak napastnicy uderzają Maksyma w głowę, a następnie jeden z nich atakuje 20-latkę. Na nagraniu słychać również dźwięk paralizatora oraz płacz kobiety.

Ukraińcy pobici we Wrocławiu. Sprawcy zatrzymani

Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych. To 27-latek i 45-latek, którzy – jak przekazują funkcjonariusze – byli wcześniej wielokrotnie notowani. Starszy z mężczyzn został zatrzymany podczas próby opuszczenia Wrocławia na autostradzie z udziałem funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Według informacji opublikowanych przez „Gazetę Wyborczą”, jednym z zatrzymanych ma być Adam C. ps. „Cycu”, mający przeszłość kryminalną i związany ze sportami walki. Drugi z zatrzymanych ma być pseudokibicem walczącym w formule MMA.

Śledczy nadal poszukują trzeciego uczestnika napaści. Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym motyw działania sprawców oraz to, czy atak miał charakter przestępstwa motywowanego narodowością poszkodowanych.

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