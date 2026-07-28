Ukrainiec został zaatakowany i brutalnie znieważony przez współpracownika firmy Grupa Stadnicki. Nagranie, na którym słychać wulgarne wyzwiska i widać moment szarpaniny, błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Po fali krytyki firma opublikowała oficjalne oświadczenie i poinformowała o natychmiastowych konsekwencjach wobec sprawcy.

Na opublikowanym w internecie nagraniu widać, jak mężczyzna kieruje pod adresem Ukraińca obraźliwe słowa, każąc mu „jechać na front”. Padają również wulgarne określenia, m.in. „banderowcu” oraz „wypier…”. Chwilę później dochodzi do szarpaniny, po której nagranie się urywa.

Film wywołał szerokie oburzenie w mediach społecznościowych i stał się przedmiotem licznych komentarzy. Po publikacji nagrania oświadczenie wydała Grupa Stadnicki.

„W związku z incydentem, do którego doszło 24.07.2026 z udziałem przedstawiciela naszej firmy oraz przedstawiciela innego podmiotu, Zarząd organizacji Grupa Stadnicki Sp. z o.o. oświadcza, że stanowczo i bezwzględnie potępia wszelkie formy agresji oraz przemocy” – przekazała spółka.

Ukrainiec zwyzywany. Firma wydaje oświadczenie

Firma podkreśliła, że obowiązuje w niej zasada całkowitej nietolerancji dla przemocy i zachowań agresywnych. „W naszej organizacji obowiązuje absolutna zasada zero tolerancji dla jakichkolwiek zachowań agresywnych, niezależnie od ich podłoża, dynamiki czy wcześniejszego przebiegu sporu. Przekroczenie granic nietykalności cielesnej oraz eskalacja konfliktu są dla nas całkowicie nieakceptowalne” – czytamy w komunikacie.

„Informujemy, że zachowanie tej osoby było jej całkowicie prywatnym, samowolnym działaniem. Nasza organizacja podjęła decyzję o podjęciu natychmiastowych i zdecydowanych działań w tej sprawie. Osoba ta nie reprezentuje już naszej firmy w żadnym zakresie” – podkreślono.

Na zakończenie spółka wyraziła ubolewanie z powodu całego zdarzenia i zaznaczyła, że żadnych emocji ani sporów zawodowych nie można usprawiedliwiać agresją fizyczną wobec drugiego człowieka.

Nie każdy bohater nosi pelerynę., pic.twitter.com/DDHwhGGE4F — STOP rosyjskiej dezinformacji w Polsce. (@Lewaklewicowy) July 26, 2026

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