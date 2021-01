Polska wyprzedziła wszystkie największe państwa Unii Europejskiej pod względem liczby szczepień w przeliczeniu na 100 mieszkańców – wynika ze statystyk, zmieszczonych na portalu Our World in Data z siedzibą na Uniwersytecie Oksfordzkim. Dane uwzględniają szczepienia wykonane do 28 stycznia.

W Polsce, według Our World in Data, obecnie wykonuje się 2,9 szczepień na 100 mieszkańców. Tyle samo jest w Hiszpanii. Natomiast największe kraje UE tę statystykę mają niższą – Niemcy 2,65, Francja 1,82, Włochy – 2,83.

W całej UE najwięcej szczepień na 100 mieszkańców wykonuje się na Malcie – 5,33. Druga w tym zestawieniu jest Dania – 3,82, a trzecia Słowenia – 3,41. Polska jest na dziewiątej pozycji.

W statystyce Our World in Data uwzględniono podawanie pierwszej dawki szczepionki. (PAP)

