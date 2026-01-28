Do sieci trafiło nagranie z krakowskiego lotniska. Widać na nim scenę z udziałem popularnego Rado z Londynu, który niedawno brał udział w gali FAME MMA.

Radosław Bazyluk, znany w internecie jako Rado z Londynu, dał się poznać widzom m.in. dzięki udziałowi w telewizyjnym projekcie „Eksperyment. Odsiadka” oraz gali FAME MMA 29. Ostatnio ponownie znalazł się w centrum uwagi, gdy 26 stycznia na lotnisku w Krakowie-Balicach doszło między nim a grupą ortodoksyjnych Żydów do ostrej wymiany zdań i przepychanek w strefie odlotów. Nagranie z sytuacji szybko obiegło sieć.

– Wracajcie do Izraela. To nie tutaj. To mój kraj, Polska. Dlaczego tu przyjeżdżacie? – krzyczał do Żydów mężczyzna używając języka angielskiego. Serwis o2.pl podaje, że po zdarzeniu Rado z Londynu został zatrzymany, ale pomimo tego odleciał z Krakowa do Wielkiej Brytanii.

RADO chyba dalej myśli, że to konferencja. Koszulka wciąż #famemma

Został zabrany przez ochronę, chyba teraz zostanie bezdomnym w Polsce.



3 min temu, hala odlotów, lotnisko w Krakowie pic.twitter.com/noNEVj6WF0 — Szalony Reporter (@szalonyreporter) January 26, 2026

– Wszystko zakończyło się dobrze, ja przyleciałem do domu. Krótka wymiana zdań na temat tego, co oni tam robili i wszystko w temacie – napisał później w swoich mediach społecznościowych zawodnik FAME MMA.

Rado podsumował incydent na lotnisku



,,Krótka wymiana zdań i tyle”



No i okey pic.twitter.com/MeguzeaGlB — Chlor 🗿 (@chlor215) January 27, 2026

Co na to policja? Serwis o2.pl poprosił o komentarz. – Policjanci rozpoczęli czynności sprawdzające pod kątem artykułu 257 Kodeksu Karnego, który mówi o znieważaniu z powodów przynależności etnicznej, rasowej, narodowościowej, czy wyznaniowej. Będziemy zabezpieczać nagrania z monitoringu lotniska – czytamy w komunikacie przesłanym przez policję do redakcji portalu. Teraz wszystko w rękach prokuratury. Jeśli ta uzna, że doszło do przestępstwa zostanie wszczęte postępowanie.

Przeczytaj również: