Nie milkną echa afery w piłkarskiej reprezentacji Polski. Wiceminister sportu Ireneusz Raś dość jednoznacznie stanął po stronie selekcjonera Michała Probierza. Krytycznie wypowiedział się z kolei na temat zachowania Roberta Lewandowskiego.

Reprezentacja Polski przegrała z Finlandią 2:1, ale oprócz wyniku jeszcze większe emocje budzi afera w Kadrze. W niedzielę wieczorem ogłoszono decyzję, że Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. Ten natychmiast zareagował rezygnacją z gry w Kadrze, dopóki nie nastąpi zmiana selekcjonera.

Sprawę komentują nawet politycy, którzy mają różne opinie na ten temat. Wiceminister sportu z PSL Ireneusz Raś stanął po stronie Michała Probierza i nie szczędził krytyki pod adresem Roberta Lewandowskiego. „Trzeba sobie jasno powiedzieć, na co mało komentatorów zwraca uwagę, iż nie jest dopuszczalne, by zdrowy kapitan reprezentacji nie grał w meczu eliminacyjnym, tylko odmówił tej gry, bo jest zmęczony. To też trzeba jasno przedstawiać” – stwierdził w rozmowie z Interią.

„Dla mnie jest to niedopuszczalne. Kapitan nieraz o kulach przyjeżdża na mecze eliminacyjne, by w szatni starać się być z zawodnikami. Czy byłby zdrowy czy chory. A tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją dla mnie absurdalną, która pewnie doprowadziła do takiej konsekwencji” – powiedział Raś.

Wiceminister wprost zapewnił, że on „wiary w Probierza nie stracił”. „Tutaj jeden człowiek wiele nie zmieni. Narosło trochę konfliktów i trzeba je zbadać, czy cała ekipa jest w stanie dalej razem funkcjonować. Sama zmiana nic nie da, bo ja wczoraj widziałem drużynę. Oczywiście bez Roberta Lewandowskiego, który odmówił gry w reprezentacji w tym meczu. W meczu ważnym, bo każdy mecz eliminacyjny z punktu widzenia walki o awans na mistrzostwa świata jest kluczowy. I na to jeszcze raz zwracam uwagę” – powiedział Raś.

