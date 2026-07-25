Robert Mazurek na antenie Kanału Zero skomentował rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Przy okazji bardzo krytycznie ocenił Jarosława Kaczyńskiego.

24 lipca upłynął termin ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego parlamentarzystom związanym ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. Politycy, którzy nie podpisali deklaracji lojalności, opuścili szeregi PiS. Wśród nich znalazł się Mateusz Morawiecki, który od początku podkreślał, że jego celem nie było doprowadzenie do rozłamu.

Wcześniej prezes PiS zarzucił byłemu premierowi, że publicznie mówił o jedności, a jednocześnie prowadził działania zmierzające do podziału ugrupowania. Kaczyński sugerował również, że gdyby Morawiecki zdecydował się rozwiązać stowarzyszenie Rozwój Plus, mógłby liczyć na ważną funkcję w partii.

W rozmowie na antenie Republiki Mateusz Morawiecki stanowczo odrzucił zarzuty prezesa PiS. Nie bawił się też w dyplomację i użył słów, na które z pewnością jeszcze niedawno by się nie zdecydował. – Nie, dlatego że do ostatniej chwili walczyłem o jedność. Wyciągaliśmy rękę do zgody, a jest wielu świadków tego, jak jeszcze w ostatniej chwili wysyłałem list do pana prezesa i starałem się jakiś wspólny mianownik zaproponować, w tym również zmiany w statucie stowarzyszenia Rozwój Plus. Byliśmy gotowi na zgodę – zapewnił.

Robert Mazurek krytycznie o zachowaniu Kaczyńskiego

Głos ws. rozłamu w PiS zabrał Robert Mazurek, który na antenie Kanału Zero skomentował całe zdarzenie. Przy okazji nie szczędził słów krytyki pod adresem prezesa partii, czyli Jarosława Kaczyńskiego.

– PiS robi sobie krzywdę. Zamiast punktować rząd i pokazywać swoje pomysły, Jarosław Kaczyński ruszył na pomoc Donaldowi Tuskowi. Ruszył ze wszystkimi i jeszcze z Sasinem. Pomagają Tuskowi przykryć jego kłopoty – oznajmił, co z pewnością nie spodoba się rywalizującemu z Tuskiem prezesowi PiS.

Mazurek o rozłamie w PiS:



„PiS robi sobie krzywdę. Zamiast punktować rząd i pokazywać swoje pomysły, Jarosław Kaczyński ruszył na pomoc Donaldowi Tuskowi. Ruszył ze wszystkimi i jeszcze z Sasinem. Pomagają Tuskowi przykryć jego kłopoty”



Tusk się teraz może czuć bezpiecznie… pic.twitter.com/98gt4xBbJk — chrzanik (@chrzanikx) July 25, 2026

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