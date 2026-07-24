Jarosław Kaczyński ujawnił nowe informacje dotyczące konfliktu z Mateuszem Morawieckim. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że były premier jeszcze przed rozłamem w ugrupowaniu kilkukrotnie proponował podział partii na dwa odrębne środowiska.

W rozmowie na antenie telewizji wPolsce24 Jarosław Kaczyński ponownie odniósł się do odejścia grupy parlamentarzystów związanych z Mateuszem Morawieckim. Podkreślił, że były premier, odmawiając podpisania deklaracji lojalności wobec partii, sam zrezygnował z członkostwa w PiS.

Prezes ugrupowania przekazał również, że propozycja podziału partii nie była jednorazowym pomysłem. – Mateusz Morawiecki kilka razy proponował podział PiS. To, co w tej chwili mówi, troszkę mnie dziwi, ale wiemy, jaka jest polityka i to nie jest jakieś wielkie zdziwienie ani wielka pretensja – powiedział.

Na tym jednak nie koniec. Jarosław Kaczyński stwierdził bowiem, że słowa wypowiedziane przez Mateusza Morawieckiego mogą potwierdzić świadkowie. Wskazał ich nawet z imienia i nazwiska.

Jarosław Kaczyński: byli świadkowie tych rozmów

Dopytywany przez prowadzącego, czy chodziło o formalny podział Prawa i Sprawiedliwości na dwa ugrupowania, Jarosław Kaczyński odpowiedział twierdząco. Jak zaznaczył, ostatnia z takich rozmów odbywała się w obecności świadków.

– To było zarówno w cztery oczy, ale w tej ostatniej rozmowie byli też świadkowie, bo uczestniczył w tym pan prof. Czarnek, mój brat cioteczny, jego żona. Krótko mówiąc, byli świadkowie – powiedział prezes PiS. Jednocześnie Jarosław Kaczyński odmówił ujawnienia szczegółowego przebiegu tych spotkań. Jak wyjaśnił, charakter rozmów był na tyle specyficzny, że woli, aby ich treść przynajmniej przez dłuższy czas pozostała między uczestnikami.

Mimo ostrego konfliktu prezes PiS zaznaczył, że nie zamierza budować trwałej wrogości wobec środowiska Mateusza Morawieckiego. Podkreślił, że głównym celem jego ugrupowania pozostaje wygranie wyborów i odsunięcie od władzy rządu Donalda Tuska. Jednocześnie przyznał, że obecny rozłam uznaje za wydarzenie niekorzystne dla całej formacji.

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