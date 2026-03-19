Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz ostrzegł przed możliwą eskalacją działań Rosji w Europie. Jego zdaniem Kreml nie ukrywa swoich planów i otwarcie przygotowuje się do konfrontacji z państwami Zachodu.

Cenckiewicz podkreślił, że zagrożenie może pojawić się szybciej, niż wielu się spodziewa. W jego ocenie Europa nie jest obecnie w pełni przygotowana na ewentualny atak, a dodatkowym problemem pozostaje brak pewności co do reakcji Stanów Zjednoczonych w sytuacji kryzysowej.

W podobnym tonie wypowiadają się także inni zachodni politycy i eksperci. Były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen wskazywał niedawno, że Rosja może być zdolna do uderzenia na jedno z państw Sojuszu nawet jeszcze przed końcem tej dekady.

Według szefa BBN działania Moskwy wpisują się w szerszą strategię przygotowań do długotrwałego konfliktu. Rosja ma nie tylko rozwijać swoje zdolności militarne, ale także wysyłać sygnały polityczne sugerujące gotowość do konfrontacji.

Wypowiedzi te pojawiają się w momencie rosnących napięć międzynarodowych i trwającej wojny w Ukrainie. W ocenie analityków mogą one oznaczać, że Europa powinna przyspieszyć działania na rzecz wzmocnienia własnego bezpieczeństwa i zdolności obronnych.

