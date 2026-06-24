Rosja prawdopodobnie podejmie próbę wciągnięcia Białorusi w wojnę na Ukrainie w oparciu o traktaty o bezpieczeństwie Państwa Związkowego – ostrzegają analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Istnieje również ryzyko prowadzenia przez Rosjan rekrutacji wśród obywateli Białorusi.

Amerykańscy analitycy zwrócili uwagę, iż obowiązujący Traktat o Państwie Związkowym zrównuje status obywatelski Rosjan i Białorusinów. Na tej podstawie Rosja może zechcieć werbować Białorusinów do rosyjskiej armii.

„Rosyjscy urzędnicy mogą pewnego dnia nalegać, by obywatele de facto anektowanej Białorusi służyli w rosyjskich Siłach Zbrojnych lub w rosyjskich formacjach wojskowych Państwa Związkowego, zgodnie z jednolitym prawem Państwa Związkowego” – wskazuje ISW.

To nie wszystko, bo zdaniem analityków z ISW, Rosja podejmie próbę przedstawienia potencjalnych ukraińskich uderzeń na białoruskie cele jako eskalację skierowaną przeciwko Białorusi i Państwu Związkowemu.

To nie pierwsze tego typu doniesienia. Wall Street Journal informował niedawno, że od kilku miesięcy Rosjanasila presję na Mińsk. Kreml rozważać ma możliwość korzystania z terytorium Białorusi, by organizować operacje hybrydowe skierowane przeciwko krajom NATO. Sąsiedni kraj miałby służyć jako teren do otwarcia drugiego frontu w wojnie.

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Źr. Polsat News