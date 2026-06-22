Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński poinformował, że zwraca Ukraińcom otrzymany od nich order. To reakcja na ostatnie wydarzenia związane z odebraniem Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Po tym jak Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego doszło do napięcia relacji pomiędzy Polską, a Ukrainą. W ramach solidarności z Zełenskim swoje polskie odznaczenia zwrócili też poprzedni ukraińscy prezydenci, a także inni urzędnicy wysokiego szczebla.

Teraz w reakcji na te wydarzenia swój order oddał również Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Polityk przez całe lata uchodził za jednego z najbardziej gorliwych zwolenników współpracy z Ukrainą. Teraz doszedł jednak do wniosku, że doszło do przekroczenia pewnej granicy przez stronę ukraińską.

„Polska i Europa okazały Ukrainie solidarność na skalę bez precedensu. Setki miliardów euro pomocy, wsparcie militarne, polityczne i humanitarne oraz otwarcie granic były wyrazem przekonania, że Ukraina walczy o wartości wspólne dla całego demokratycznego świata. Tym większe jest moje zdumienie i rozczarowanie faktem, że po latach tak ogromnego wsparcia ze strony Polski i całej Europy Ukraina nadal nie zdobyła się na jednoznaczne potępienie sprawców zbrodni wołyńskiej oraz masowych mordów dokonanych przez OUN i UPA na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej” – wyjaśnia swoją decyzję Kamiński w liście cytowanym przez portal 300polityka.

„Trudno zrozumieć, dlaczego Ukraina nadal odnajduje bohaterów narodowych w środowiskach odpowiedzialnych za jedną z najtragiczniejszych kart w historii stosunków polsko-ukraińskich. Trudniej jeszcze zrozumieć, dlaczego w XXI wieku osoby związane z tymi zbrodniami bywają przedstawiane jako wzorce patriotyzmu dla kolejnych pokoleń Ukraińców” – dodał Kamiński.

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Źr. RMF FM