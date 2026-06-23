Wołdymyr Zełenski celowo wystawia Donalda Tuska na pośmiewisko? Tak sugeruje szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. To echa decyzji ukraińskiego prezydenta o nie pojawieniu się na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

We wtorek potwierdziły się wcześniejsze nieoficjalne doniesienia o tym, że Zełenski nie przyjedzie na konferencję sojuszników Ukrainy w Gdańsku. Zastąpi go w tej funkcji premier Ukrainy, a wcześniej minister gospodarki, Julia Swyrydenko.

Przydacz, komentując decyzję ukraińskiego prezydenta, stwierdził, że Zełenski w ten sposób uderzył w premiera Donalda Tuska. „Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości” – przypomniał Przydacz.

„Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko” – dodał.

Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego.



Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 23, 2026

Przydacz podkreślił, że to porażka dyplomatyczna rządu. „Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że Premier Rzeczypospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz” – zauważył Przydacz.

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Źr. Interia; X