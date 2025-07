Kremlowski think tank opublikował raport o militaryzacji Europy. Co ciekawe, znalazły się w nim zdjęcia polskich zakładów.

Celem analizy dokonanej przez think tank jest unaocznienie rzekomego zagrożenia ze strony NATO dla Rosji. W tym celu pokazano zdjęcia satelitarne zakładów wojskowych. W tym także tych, które funkcjonują w Polsce.

W raporcie Fundacji Rosskongress wykorzystano zdjęcia satelitarne zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej czy Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu. Analitycy, którzy przygotowali zestawienie porównywali, jak zakłady rozrosły się w ostatnich latach. Na podobnej zasadzie pokazano także zakłady funkcjonujące w innych państwach zachodnich lub znajdujących się w Europie Centralnej.

Głos w tej sprawie zabrał, w rozmowie z „Faktem”, oficer Agencji Wywiadu w stanie spoczynku Robert Cheda. Jego zdaniem to jasny sygnał dla naszego państwa oraz element wojny psychologicznej.

– To sygnał w stylu „wiemy o was wszystko i nie ukryjecie swoich przygotowań”. Nie możemy ulegać tej dezinformacji. Musimy robić swoje i też stosować trochę grę, w której nie do końca komunikujemy, co chcemy zrobić – powiedział.

