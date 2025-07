Atak gazem na przystanku tramwajowym w Krakowie. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak pasażerowie zostali spryskani gazem pieprzowym przez osobę, która jechała tramwajem. Poszkodowanych było kilkanaście osób oraz pies.

Do zdarzenia doszło w piątek, 25 lipca, około godz. 19:30. Na przystanku tramwajowym Bronowice oczekiwało kilkanaście osób. Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych wskazuje, że w pewnym momencie do przystanku podjechał tramwaj, z którego wychyla się ręka z pasażera. Po chwili widać moment rozpylenia gazu.

Zaatakował przypadkowe osoby w Krakowie. Interweniuje prezydent miasta!

Informację o ataku nagłośnili pracownicy pobliskiego sklepu. „Dziś podczas wydarzenia w Drugim Sorcie byliśmy poszkodowanymi przez użycie gazu pieprzowego wprost z tramwaju. Grupa około 18 osób oraz pies – osoby biorące udział w naszym wydarzeniu” – podkreślono. Z komunikatu wynika, że agresor skierował gaz na nieznajome mu osoby.

W zdarzeniu poszkodowanych 18 osób i pies.

Do ataku odniósł się już nawet prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. „Skandaliczne, skrajnie głupie i nieodpowiedzialne zachowanie. Sprawca musi ponieść za to odpowiedzialność. Byłeś świadkiem tego zdarzenia? Proszę o kontakt! Udostępnij i pomóż nam pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności” – podkreślił.

