Polska 2050 przygotowuje się do ofensywy. – To, co tu widzicie, jest częścią pewnego procesu, który mam nadzieję, przed listopadem jeszcze, zakończy się tym, albo zacznie, że pokażemy wam nową Polskę 2050 – oświadczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Po nieudanych wyborach prezydenckich i rozpadzie Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia intensywnie szuka nowych sposobów, by zwiększyć poparcie dla swojej Polski 2050. W środę, na konferencji prasowej, poinformował o planach na najbliższy okres.

– Po tej rekonstrukcji możemy jasno i wyraźnie powiedzieć, że Polska 2050 bierze odpowiedzialność za dokładnie te obszary, które są istotą naszego DNA. Idziemy do rządu, tego odnowionego, dokładnie po to, po co poszliśmy do polityki. Bo poszliśmy po to, żeby zaproponować wreszcie Polsce sprawiedliwy rozwój, zrównoważony, odważny – powiedział Hołownia.

– Taki, który widzi nie tylko metropolie, widzi Polskę lokalną, który wspiera przede wszystkim polskie firmy na polskim rynku, daje polskiej gospodarce siłę, skrzydła, nadzieje, żeby oddychać – stwierdził marszałek Sejmu na konferencji.

W tym kontekście nawiązał do decyzji o przejęciu odpowiedzialności za reformę mediów publicznych w Polsce. – To bardzo dobrze, że koalicjanci właśnie nam powierzyli odpowiedzialność za uzdrowienie publicznych mediów – podkreślił.

Jego zdaniem media publiczne należy odpolitycznić. – Żeby media publiczne nie były po raz kolejny partyjną tubą rządu, żeby media publiczne nie łamały nikomu kręgosłupów, żeby dostarczały przede wszystkim, i to bardzo ważne w tych czasach, zdrowej, czystej, prawdziwej informacji o stanie rzeczy w Polsce – powiedział.

Hołownia zapowiada przyspieszenie: Pokażemy wam nową Polskę 2050

-To, co tu widzicie, jest częścią pewnego procesu, który mam nadzieję, przed listopadem jeszcze, zakończy się tym, albo zacznie, że pokażemy wam nową Polskę 2050. że jesteśmy w tym procesie – powiedział Hołownia.

– Już go rozpoczęliśmy, głębokiego restartu, łapania nowego oddechu naszego ugrupowania, które jako pierwsze z ugrupowań koalicyjnych, koalicji 15 października, ma odwagę i siłę i głos i ludzi, żeby wyjść i powiedzieć: słuchajcie, tego świata, który oglądaliśmy w 2023 roku, idąc na wybory, już nie ma, jest zupełnie inny świat, ludzie są w zupełnie innym miejscu – podsumował.

Przeczytaj również: