W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które opublikował były rosyjski żołnierz wymierzone w rosyjskie władze. Aleksander Łunin oskarża dowódców o torturowanie i mordowanie własnych żołnierzy. Zagroził, że jeśli jego żądanie nie zostanie spełnione ostrzega, że „armia skieruje broń przeciwko Kremlowi”. Nagranie notuje miliony wyświetleń.

Były rosyjski żołnierz Aleksander Łunin zaapelował do Władomira Putina o spotkanie. Chce mu przedstawić „całą prawdę o tym, co teraz dzieje się w naszym kraju”. Łunin nie kryje rozgoryczenia i ostrzega, że jeśli jego żądania zostaną zignorowane, „aarmia skieruje broń przeciwko Kremlowi”.

Łunin opowiada o realiach panujących na froncie. Według niego, tysiące rosyjskich żołnierzy przebywa w prowizorycznych okopach, gdzie są torturowani za odmowę wykonywania „głupich, samobójczych rozkazów” oraz za nieprzekazywanie pieniędzy dowódcom.

Co ciekawe, rosyjski żołnierz twierdzi, że do nagrania apelu namówili go wysocy rangą przedstawiciele służb i ministerstwa obrony. Twierdzi również, że Putin widział już jego wcześniejsze nagrania.

Łunin już w przeszłości krytykował działania rosyjskiego dowództwa. W 2025 r. wyrzucono go z rosyjskiej armii, gdy ujawnił, że dowódcy wysłali na misję bojową dwóch żołnierzy bez broni.

Do nagrania odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. „Powiedziano nam, że taki apel istnieje, ale nie mieliśmy jeszcze okazji się z nim zapoznać, więc nie chciałbym tego komentować” – powiedział. Dodał, że z tego, co mu powiedziano znajdują się tam „dziwne rzeczy”.

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Źr. RMF FM