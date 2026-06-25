Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że odda Order Księcia Jarosława Mądrego wręczony mu przez Ukraińców. Polityk wyjaśnił, że to „wyraz stosunku do elit ukraińskich i lojalności wobec naszego prezydenta”. Powiedział również, w jaki sposób należy prowadzić politykę wobec negocjacji przed dołączeniem Ukrainy do UE.

Nie milkną echa decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W geście sprzeciwu swoje ordery zwrócili też inni politycy z Ukrainy. Następnie również niektórzy polscy politycy zaczęli zwracać odznaczenia ukraińskie. Do tego grona dołączy też Jarosław Kaczyński.

„Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi, Order Księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy. To będzie wyraz mojego stosunku do elit ukraińskich i akt lojalności wobec naszego prezydenta” – oświadczył Kaczyński.

Prezes PiS powiedział, że „nie był zwolennikiem” zaostrzania konfliktu na linii Warszawa-Kijów. „Tylko, że ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę (…). Tu chodzi o zabieg bardzo szkodliwy i bardzo niebezpieczny” – ocenił Kaczyński.

„Przyznanie się do winy, przeprosiny, pochowanie wszystkich ofiar, oczywiście wcześniej ekshumacje. To są nasze warunki” – powiedział. Kaczyński dodał, że „nie są to warunki daleko idące, ale muszą zostać spełnione”. „I według mnie, ale nie jest to zdanie partii, Polska powinna rozpocząć blokowanie kolejnych klastrów, rokowań dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej” – powiedział.

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Źr. Interia