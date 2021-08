Marek Suski jest wyjątkowo aktywny podczas dyskusji nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. W pewnym momencie kamery uchwyciły jak poseł potyka się na schodach i przewraca.

Dzisiejsze obrady Sejmu miały wyjątkowo gorący przebieg. Wszystko przez dyskusję wokół nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex TVN) forsowanej przez obóz rządzący.

Przeciw projektowi protestują liczne organizacje dziennikarskie, opozycja, a nawet amerykańscy politycy. Choć w uzasadnieniu nowelizacji zastrzeżono, że przepisy mają na celu przeciwdziałanie przejęciu kontroli nad nadawcami w Polsce przez podmioty spoza Unii Europejskiej, to jednak przeciwnicy argumentują, iż niosą one ze sobą zagrożenie dla wolności mediów w naszym kraju.

W obronie nowelizacji przemawiał Marek Suski. – Ostatnio też prezydenckie w USA, no na szczęście u nas Rosja jeszcze nie ma żadnej telewizji, co nie jest wykluczone, że może mieć jeżeli takiej ustawy nie będzie, to jest to bardzo prawdopodobne i ja myślę, że wszyscy powinniśmy bronić polskiego interesu, a państwo jak zwykle bronicie interesów firm i korporacji zagranicznych w Polsce, nawet jeśli łamią prawo – argumentował.

– To jest rozwiązanie typowo gospodarcze, nie ma nic wspólnego z wolnością słowa i tymi wszystkimi pięknymi słowami, których państwo używacie tutaj w obronie jednej ze stacji, która sprzedała się. Nie, nie dotyczy wolności słowa. W nowelizacji nie ma nic dotyczącego wolności słowa, to jest tylko państwa nadinterpretacja – podkreślił.

Chaos w Sejmie pogłębiał się ze względu na niekorzystną – dla rządzących – arytmetykę. Prawo i Sprawiedliwość przegrało aż trzy razy w głosowaniach o uzupełnienie porządku obrad.

Zaskakująca scena w Sejmie. Marek Suski przewrócił się na oczach wszystkich

W końcu na mównicę wyszedł Władysław Kosiniak-Kamysz z wnioskiem o odroczenie obrad do 2 września. Rządzący przegrali 229 do 227. Kiedy wydawało się, że los obrad został przesądzony, Marek Suski zaczął zbierać podpisy pod wnioskiem o reasumpcję głosowania.

W sieci rekordy popularności bije nagranie z wpadką posła PiS. Suski przewrócił się bowiem na schodach sejmowych, co błyskawicznie stało się przedmiotem kpin przeciwników politycznych i internautów.