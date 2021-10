Minister Łukasz Schreiber był gościem na antenie TVN24. Polityk pytany był między innymi o medialną aktywność swojej żony, o której w ostatnim czasie jest bardzo głośno. W odpowiedzi trudno było nie usłyszeć irytacji.

Łukasz Schreiber to polityk, o którym w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Wszystko za sprawą medialnej aktywności jego żony. Marianna Schreiber pojawiła się bowiem w programie „Top Model” na antenie TVN, gdzie wyznała, że udała się wbrew woli męża. I chociaż z programu odpadła bardzo szybko to postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Jej aktywność w mediach społecznościowych wywołuje niemałe kontrowersje.

Trudno się więc dziwić, że miedzy innymi o postawę małżonki Łukasz Schreiber pytany był na antenie TVN24. Dziennikarz pytał, czy minister namawiał żonę, by ta zaangażowała się w politykę. „Panie redaktorze, ja naprawdę nie potrzebuję pasa transmisyjnego w postaci TVN-u, by do czegokolwiek namawiać żonę” – stwierdził.

Gdy dziennikarz w dalszym ciągu dopytywał, czy medialna aktywność Marianny Schreiber bardziej pomaga czy szkodzi w karierze ministra, ten nie krył irytacji. „Nie widzę sensu kontynuowania takiej dyskusji na antenie TVN-u” – odpowiedział.

Schreiber o Krystynie Pawłowicz

Łukasz Schreiber pytany był również o aktywność medialną Krystyny Pawłowicz. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego aktywnie komentowała debatę w Parlamencie Europejskim, chwaliła premiera Mateusza Morawieckiego i krytykowała przemówienia europarlamentarzystów. Minister pytany był, czy sędzia TK powinna komentować aktualną sytuację polityczną w Polsce. „Sędziowie orzekający w sądach powszechnych są widziani na protestach opozycji, to też trzeba mieć w pamięci” – odparł polityk.

Prowadzący rozmowę zacytował w odpowiedzi jedną z wypowiedzi prezydenta. „Sędziowie nie uczestniczą w bieżącej polityce właśnie po to, żeby później, kiedy rozstrzygają sprawy dotyczące polityki, nie było wątpliwości, że stoją po którejkolwiek stronie” – mówił Andrzej Duda. „Zgadza się, ja też tak uważam, że nie powinni uczestniczyć” – odparł Łukasz Schreiber.

Żr.: TVN24