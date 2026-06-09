Sierżant Mateusz Sitek nieco ponad 2 lata temu zginął pełniąc służbę w obronie granicy z Białorusią. Młody żołnierz zginął zamordowany przez nielegalnego imigranta, który siłowo próbował przedrzeć się przez granicę. Po dwóch latach śledztwa ujawniono tożsamość sprawcy zabójstwa.

28 maja 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych na granicy polsko-białoruskiej rozegrały się tragiczne sceny. Sierżant Mateusz Sitek podczas pełnienia służby został raniony nożem przez jednego z nielegalnych imigrantów szturmujących zaporę graniczną.

Choć szybko podjęto reanimację rannego żołnierza, to niestety ostatecznie nie udało się uratować jego życia. Sierżant Mateusz Sitek zmarł 6 czerwca 2024 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Po dwóch latach śledztwa udało się ustalić personalia zabójcy polskiego żołnierza. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba poinformował o szczegółach. „W trakcie trwającego od dwóch lat śledztwa, przesłuchano na terenie Polski i poza jej granicami ponad 140 świadków oraz uzyskano istotne opinie kryminalistyczne. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy polskie organy ścigania ustaliły sprawcę zabójstwa polskiego żołnierza, którym jest mężczyzna, obywatel Maroka – Mohamed Addamrou” – przekazał.

„Z uwagi na fakt, iż sprawca w chwili popełnienia czynu nie działał na terenie Polski i nie jest znane jego miejsce pobytu na terenie Polski, po uzyskaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Mohameda Addamrou, wdrożone zostały poszukiwania podejrzanego listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania – przypomniał prokurator” – dodał prokurator.

Przeczytaj również:

Źr. Interia