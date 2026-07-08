Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ skomentował w ten sposób słowa Kyryła Budanowa. Szefa Biura Prezydenta Ukrainy oskarżał Polskę, że ta szykuje rzekomo „całą serię niedojrzałych kroków eskalacyjnych w relacjach z Ukrainą”.

„Polska przygotowuje całą serię niedojrzałych kroków eskalacyjnych w relacjach z Ukrainą” – stwierdził Budanow we wtorkowej rozmowie z RBC-Ukraina. Wypowiedź szefa biura prezydenta Ukrainy wywołała burzę w Polsce. To kolejny głos zza wschodniej granicy, który eskaluje napięcie pomiędzy państwami. Dodał, że Kijów nie zaakceptuje ultimatum od nikogo. „Ostatnim podmiotem, który próbował nam je postawić była Federacja Rosyjska, która, bez urazy dla Polski, jest trochę od niej silniejsza” – stwierdził.

Do sprawy odniósł się Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ przedstawił krótką poradę dla Ukrainy. „Rozmawiałem i o tej wypowiedzi wczoraj z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy (Andrijem Sybihą). Wydaje mi się, że lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła” – przypomniał.

Szef ukraińskiego MSZ również zdaje się tonować emocje. W środę Sybiha stwierdził, że Ukraina „jest gotowa i zainteresowana budowaniem równoprawnych, strategicznych i korzystnych dla obu stron stosunków”.

„Powinniśmy dalej działać i wykorzystać maksymalnie instrumenty dyplomatyczne, aby doprowadzić nasze relacje do poziomu, na jaki zasługują oba nasze narody” – dodał.

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Źr. Interia