Czy pojednanie Polski i Ukrainy jest możliwe? Radosław Sikorski wypowiedział się na temat trudnej historii obu narodów w rozmowie z Polsat News. – Dojrzały naród potrafi się przyznać do swoich błędów – oświadczył.

W tym roku mija 80 lat od rozpoczęcia zorganizowanej akcji mordowania Polaków na Wołyniu przez ukraińskie bandy UPA. Masowe zabójstwa noszą bez wątpienia znamiona czystki etnicznej, a nawet ludobójstwa.

Kolejna rocznica rozpoczęcia akcji to okazja do refleksji na temat możliwego pojednania polsko-ukraińskiego. Swoją opinią w tej sprawie na antenie Polsat News podzielił się były minister spraw zagranicznych, eurodeputowany Radosław Sikorski.

-Definicja ludobójstwa ONZ jest dosyć pojemna, ale powinniśmy unikać zrównywania strasznych rzezi z przemysłowym mordowaniem ludzi, jakich dopuściła się III Rzesza. To są bolesne kwestie, które powinny służyć pojednaniu, a nie wywoływaniu waśni, które mogą służyć naszym wrogom. Nacjonalizm prowadzi do rzezi, ale dzisiaj najgroźniejszym nacjonalizmem jest nacjonalizm rosyjski – stwierdził.

Sikorski o relacjach polsko-ukraińskich: Zbrodnie i szanse były po obu stronach

W opinii polityka Koalicji Obywatelskiej, historia stosunków między naszymi narodami jest pełna zbrodni i niewykorzystanych szans. W tym kontekście posłużył się nawiązaniem do powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”, która porusza wątek buntu na Ukrainie.

– Dojrzały naród potrafi się przyznać do swoich błędów. To, co robiła polska szlachta ukraińskim chłopom w XVII wieku, to wystarczy przeczytać Sienkiewicza. To jest tam wszystko podlane takim sosem, że mordowanie chłopów się nawet podoba – powiedział.

– Jak Jeremi Wiśniowiecki masowo się wbija na pale, czy wiesza tak zwaną czerń ukraińską, tylko pamiętamy co to oznaczało – stulecia wyzysku pańszczyźnianego, czy chociażby polskie osadnictwo wojskowe, które dla Ukraińców było kolonializmem – dodał.

Następnie zwrócił uwagę na historię zbrodni. – W historii stosunków polsko-ukraińskich i zbrodnie i utracone szanse, były po obu stronach – stwierdził.