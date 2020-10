Najnowszy sondaż przeprowadzony przez CBOS wskazuje duży spadek poparcia dla PiS. Niewiele zyskały na tym ugrupowania opozycyjne. W czołówce plasuje się nowy ruch Szymona Hołowni Polska 2050.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w ten weekend, to zdecydowanie wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca może liczyć na poparcie 31,3 proc. ankietowanych. Choć przewaga nad opozycją jest nadal spora, to jednak politycy tej partii mają poważne powody do obaw. W porównaniu z poprzednim badaniem, PiS stracił bowiem aż 9,1 pkt. proc. poparcia.

Drugie miejsce w zestawieniu niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska na którą zagłosowałoby 18,1 proc. ankietowanych. Oznacza to niewielki wzrost poparcia, bo jedynie o 2,4 pkt. proc. Ostatnie miejsce na podium zajmuje ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Na nową formację zagłosowałoby 9,7 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.).

Wydarzenia z trzeciej dekady października wpłynęły na wyraźne osłabienie społecznego poparcia dla rządzącej formacji.

Do 17% zwiększył się odsetek wyborców niezdecydowanych – dorównuje niemal liczbie zwolenników najsilniejszej partii opozycyjnej. pic.twitter.com/xPuB5gACF2 — CBOS (@CBOS_Info) October 30, 2020

Żadnych zmian pod względem poparcia nie zanotowała Konfederacja, na którą niezmiennie głosować chce 8,1 proc. badanych. Nowy sondaż wskazuje natomiast niewielki wzrost poparcia dla Lewicy, bo na nią zagłosowałoby 6,9 proc. badanych (wzrost o 1,6 pkt. proc.).

Sondaż. PSL poza Sejmem

Najnowszy sondaż CBOS nadal nie wskazuje na poprawę sytuacji PSL-Koalicji Polskiej. Mimo niewielkiego wzrostu poparcia o 0,6 pkt. proc. wyniosło ono tylko 3,7 pkt. proc., co oznacza, że politycy tej partii nie przekroczyliby progu wyborczego.

Badanie przeprowadzono w dniach 19-29 października na reprezentatywnej liczącej 1040 osób, badanych osobiście, telefonicznie i przez internet – metodami CAPI, CATI i CAWI.

Źr. twitter; rp.pl