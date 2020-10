Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl wskazuje na kilkuprocentowy spadek poparcia dla PiS. Sondażownia zadała także pytanie, co ankietowani sądzą o ewentualnym starcie wyborczym komitetu wyborczego Strajk Kobiet. Odpowiedź Polaków nie pozostawia żadnych złudzeń.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w ten weekend ze sporą przewagą wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Sondaż daje jednak partii rządzącej poważne powody do niepokoju, bo wskazuje na spadek poparcia o 6,4 proc. w porównaniu do badania przeprowadzonego w poprzednim tygodniu. To sporo i wszystko wskazuje na to, że ma związek z protestami po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, choć nie zapewne dodatkowe obostrzenia także nie pozostają bez wpływu.

Na spadku notowań obozu rządzącego nie zyskuje jednak opozycja. Koalicja Obywatelska zanotowała nawet delikatny spadek poparcia o 0,2 pkt. proc., ale nadal zajmuje drugą lokatę z poparciem na poziomie 26,8 proc. Ostatnie miejsce na podium zajmuje ruch Szymona Hołowni Polska 2050, na który chęć głosowania zadeklarowało 13 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 0,8 pkt. proc.

Sondaż badał, czy Polacy zagłosowaliby na Strajk Kobiet

Sondaż wskazuje, że na Lewicę chce głosować 10,4 proc., co oznacza wzrost o 3,4 pkt. proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 8,7 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt. proc.). Poza parlamentem znalazłaby się za to Koalicja Polska (PSL-Kukiz’15), którą wskazało tylko 4,1 proc. Polaków (-0,2).

Sondażownia zadała ankietowanym pytanie, czy byliby skłonni rozważyć oddanie głosu na komitet Strajk Kobiet, gdyby ten ewentualnie postanowił wystartować w wyborach parlamentarnych. Okazuje się, że wyniki są dość jednoznaczne, bo zaledwie 8,7 proc. Polaków odpowiedziało na tak zadane pytanie twierdząco. Liczba odpowiedzi negatywnych jest jednak miażdżąca, bo aż 87,9 proc. ankietowanych odpowiedziało w ten sposób. Natomiast 3,4 proc. ankietowanych przyznało, że nie ma w tej sprawie zdania.

Źr. DoRzeczy.pl