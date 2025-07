Dzwoniło do mnie wczoraj kilku polityków europejskich, z którymi pracuję na co dzień. I pytali, czy to jest prawda – mówi Bartosz Arłukowicz. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że słowa prezydenta Andrzeja Dudy odbiły się szerokim echem za granicą.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda podzielił się swoją krytyczną opinią na temat stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości w rozmowie z Otwartą Konserwą, Nowym Ładem i Klubem Jagiellońskim.

– Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: „wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę”. To straszne, ale w tych słowach jest prawda – stwierdził Duda.

Arłukowicz ostro o słowach prezydenta: To jest finałowa, absolutnie tragiczna końcówka

Słowa głowy państwa wywołały lawinę komentarzy. Okazuje się, że zainteresowali się nimi także politycy zagraniczni. Wspomniał o tym eurodeputowany KO Bartosz Arłukowicz.

– Dzwoniło do mnie wczoraj kilku polityków europejskich, z którymi pracuję na co dzień. I pytali, czy to jest prawda, czy to jest fake, co powiedział wasz prezydent – powiedział na antenie TVN24.

Arłukowicz dodał również, że „te słowa o sędziach, że być może nikt nikogo do tej pory nie powiesił, trzeba ich wszystkich zabrać ze stanu sędziowskiego, mówi człowiek, pan prezydent Duda, który kończąc swoją kadencję, zapomniał o jednej rzeczy”.

– To jest finałowa, absolutnie tragiczna końcówka pana prezydenta – podsumował polityk KO.

