Do niecodziennej sceny doszło we Wrocławiu. Celnicy pobili policjanta pełniącego służbę. Wszyscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej już usłyszeli zarzuty napaści na funkcjonariusza publicznego.

Szokujące sceny rozegrały się w nocy z piątku na sobotę na placu Nankiera we Wrocławiu, w pobliżu Konsulatu Generalnego Ukrainy. Znajduje się tam posterunek policji. Pełniący służbę policjant zwrócił uwagę grupie mężczyzn, która zachowywała się głośno. W odpowiedzi nastąpił atak fizyczny.

„Policjant został popchnięty, przewrócił się na ziemię, następnie był duszony i przytrzymywany. Sprawcy również przytrzymując policjanta, blokowali mu dostęp do kabury broni służbowej” – relacjonowała asp. szt. Anna Nicer z biura prasowego wrocławskiej policji, cytowana przez RMF FM.

Policja szybko zatrzymała napastników. Co najbardziej szokuje, wszyscy zatrzymani to funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Celnicy byli w wieku od 24 do 30 lat.

Usłyszeli już zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Celnicy zostali objęci dozorem policyjnym i zawieszeni w obowiązkach służbowych. Grozi im do 10 lat więzienia. Poszkodowany policjant nie doznał poważnych obrażeń.

KAS wydała komunikat w tej sprawie. „Zachowanie funkcjonariuszy SCS jest haniebne i godzi w dobre imię Służby Celno-Skarbowej. W stosunku do funkcjonariuszy zostaną niezwłocznie wyciągnięte dyscyplinarne konsekwencje służbowe” – podkreślono.

Krajowa Administracja Skarbowa potwierdza, że w piątek 11 lipca w godzinach wieczornych w centrum Wrocławia doszło do czynnej napaści na funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji z udziałem 4 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego.… — Krajowa Adm. Skarbowa (@KAS_GOV_PL) July 13, 2025

Źr. RMF FM; X