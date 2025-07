Posłowie Konfederacji zdjęli ukraińskie flagi z ratusza w Cieszynie. Jest już reakcja burmistrz tego miasta.

Bronisław Foltyn, poseł Konfederacji, w piątek rano podjął działania, które określił jako „interwencję poselską”. Polityk wszedł na balkon ratusza w Cieszynie i zdjął z niego ukraińską flagę. Zastąpił ją polską. Dodał również, że w dniu 11 lipca, kiedy to zdjął flagę, władze miasta nie zorganizowały żadnych obchodów upamiętniających zbrodnię wołyńską.

Dzień później na podobny czyn zdecydował się inny z posłów Konfederacji, Roman Fritz. On również zdjął ukraińskie flagi, a następnie zapowiedział, że zostaną one przekazane bezpośrednio do ukraińskiej ambasady znajdującej się w Warszawie.

Głos w sprawie zachowania posłów Konfederacji zabrała Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna. Oskarżyła ona Fritza o to, że ukradł ukraińskie flagi. Przyznała, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

– Mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że jest to działanie tylko i wyłącznie na korzyść Federacji Rosyjskiej – powiedziała i dodała, że w Cieszynie nie zorganizowano obchodów upamiętniających Rzeź Wołyńską, ponieważ miasto nie czuło się bezpośrednio związane z tym wydarzeniem.

