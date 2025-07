Dramatyczny wypadek w Pyskowicach niedaleko Gliwic. Kierowca jadący pojazdem niestety zginął na miejscu.

Śląska Policja opublikowała najnowszy komunikat w serwisie społecznościowym Facebook. Niestety, przekazano tam bardzo smutne informacje. Doszło do kilku tragicznych wydarzeń.

Jedno z nich miało miejsce w miejscowości Pyskowice, położonej w powiecie gliwickim. Do tragedii doszło w niedzielę około 4 nad ranem. Niestety, kierowca zginął na miejscu. Nie miał szans na przeżycie.

– W niedzielę o 3:40 rano, 26-latek jadący oplem z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust i zginął na miejscu – podała śląska Policja w komunikacie wystosowanym w mediach społecznościowych.

– Apelujemy o ostrożność i rozsądek! Prędkość, alkohol, nieuwaga – to wciąż główne przyczyny tragedii na drogach. Nie pozwól, by chwila nieuwagi, czy nieodpowiedzialny krok kosztowały czyjeś życie – apelują funkcjonariusze. – Chwila nieuwagi wystarczy, by życie zmieniło się na zawsze – piszą.

Na miejsce tragicznego zdarzenia skierowano straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz policyjną ekipę dochodzeniowo-śledczą wraz z prokuratorem. Obecnie trwa ustalanie przyczyn wypadku.

