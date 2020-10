Zdecydowana większość Polaków opowiada się za utrzymaniem dotychczasowego kompromisu aborcyjnego – wskazuje najnowszy sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl. Z badania wynika, że rozwiązanie wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego popiera 13,8 proc. obywateli.

Odkopanie sprawy aborcji przez TK spotkało się z gwałtownymi protestami. Przypomnijmy, że większość sędziów zdecydowała, że przepis zezwalający na aborcję „w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” za niezgodny z polską ustawą zasadniczą.

Orzeczenie TK otwiera drogę do zmian w ustawie aborcyjnej i faktycznie narusza tzw. kompromis aborcyjny. Tymczasem z badania pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl wynika, że większość Polaków jest temu przeciwna.

Za zaostrzeniem prawa aborcyjnego opowiedziało się 13,8 proc. obywateli. Liberalizacji prawa (aborcja dozwolona w każdym przypadku do 12 tygodnia ciąży) chce 19,2 proc. badanych.

Zdecydowanie największa grupa respondentów popiera podtrzymanie dotychczasowego kompromisu aborcyjnego (67 proc.).

Jest Pan/i zwolennikiem/zwolenniczką?



✅Utrzymania dotychczasowego tzw. kompromisu aborcyjnego 67,0%

✅Liberalizacji prawa do aborcji (do 12 tygodnia ciąży) 19,2%

✅Zaostrzenia prawa do aborcji (zgodnie z decyzją TK) 13,8%



Estymator dla @DoRzeczy_pl (29-30 października)