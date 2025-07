57-letni Tadeusz Duda wciąż pozostaje nieuchwytny po tym, jak zamordował swoją córkę i jej męża oraz ciężko ranił teściową. Kolega ukrywającego się zbiega w rozmowie z „Faktem” wskazał miejsce, które mogło stać się kryjówką mordercy.

Dziennikarze „Faktu” dotarli do mężczyzny – pana Stanisława – , z którym kolegował się Tadeusz Duda. Przyznał on, że 57-latek szczególnie dziwnie zachowywał się po alkoholu. „Z nim nie dało się przyjaźnić, zawsze był dziwny, ale znaliśmy się i czasami spotykaliśmy” – mówi.

Mężczyzna wskazał potencjalną kryjówkę, w której mógł ukryć się poszukiwany. „On pochodzi z Zalesia. To jest za górą, od Starej Wsi to jakieś 10 km. Tam ma stary, opuszczony dom. Kiedyś mieszkała w nim jego matka, ale córka wzięła ją do siebie i od tego czasu stoi niezamieszkany” – ujawnia pan Stanisław. „Ten dom to dobra kryjówka. Może zrobił sobie tam jakieś zapasy, żeby móc przetrwać” – dodaje.

Mężczyzna potwierdził, że Tadeusz Duda doskonale zna okoliczne lasy. „Jeżeli jest w tym lesie, to może być gdzieś w okolicach potoku. Ja bym go tam szukał” – zasugerował. „Możliwości ukrycia się w nich jest bardzo dużo” – przyznał.

Przeczytaj również:

Źr. „Fakt”; o2.pl