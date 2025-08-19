Tragiczne sceny rozegrały się we wtorek w szpitalu w Wejherowie. W ciągu jednego dnia zginęli pacjenci, którzy wypadli z okien szpitala. Co bardziej tajemnicze, doszło tam do dwóch osobnych zdarzeń w różnych godzinach. Służby sprawdzają, czy coś łączy te zdarzenia.

Oficer prasowa KPP w Wejherowie asp.sztab. Anetta Potrykus potwierdziła w rozmowie z Polsat News, że we wtorek rano w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy doszło do dwóch osobnych wypadków, w których zginęli pacjenci placówki.

„Najpierw około 7:30 z okna szpitala wypadła 65-letnia kobieta” – relacjonuje policjantka. Służby ratunkowe natychmiast podjęły akcję ratowniczą, ale pomimo podjętych starań, nie udało się uratować życia kobiety.

Do pierwszego ze zdarzeń doszło na piątym piętrze, na oddziale neurologii. „Później, około godz. 12 na tym samym piętrze i oddziale z okna wypadł 65-letni pacjent. W wyniku wypadku również zmarł” – wyjaśniła policjantka.

Służby wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy. Na pierwszy rzut oka nic nie wskazuje, aby obie sprawy łączyły się w jakiś sposób. To jednak dokładnie sprawdzą śledczy.

Źr. Polsat News