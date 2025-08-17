Stal Rzeszów przekazała dramatyczne informacje. W wieku 30 lat zginął były bramkarz tego klubu – Dawid Kaszuba.

– Dotarły do nas tragiczne informacje – 16 sierpnia, w wieku 30 lat zmarł Dawid Kaszuba, były bramkarz Stali Rzeszów. Dawid Kaszuba w Stali Rzeszów występował w grupach młodzieżowych, zespole rezerw oraz w pierwszej drużynie biało-niebieskich. Dawid zmarł w sobotę 16 sierpnia – napisano na facebookowym profilu pierwszoligowego klubu.

Więcej informacji na całą sprawę rzuca serwis WP Sportowe Fakty, który opisuje szczegóły zdarzenia, w którym życie stracił Kaszuba. Okazuje się, że młody mężczyzna utonął nad Jeziorem Solińskim podczas wypoczynku w Polańczyku w Bieszczadach.

Według wstępnych ustaleń 30-latek, który obecnie był zawodnikiem klubu Wisłok Wiśniowa, prawdopodobnie wskoczył do wody, aby się ochłodzić, a następnie nagle zniknął pod wodą.

Zaraz po zdarzeniu ruszono na pomoc mężczyźnie. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza z udziałem ratowników Bieszczadzkiego WOPR, strażaków i policjantów. – Poszukiwania przerwano w sobotę ze względu na zmrok, a wznowiono je w niedzielę (17 sierpnia) rano z użyciem sonaru. Niestety, po godzinie 16:00 Bieszczadzki WOPR potwierdził odnalezienie ciała 30-latka. – podaje portal WP Sportowe Fakty.

